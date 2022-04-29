08:53 29.04.2022
Премьер-министра Британских Виргинских островов задержали в США
Фото: http://www.bvi.gov.vg/
Премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фахи подозревают в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков, сообщает Zakon.kz.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокомментировала задержание премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи.
Политик заявила, что «потрясена» выдвинутыми против Фэхи обвинениями.
Сообщается, что губернатор Британских Виргинских островов проведет экстренное заседание Кабинета министров.
СМИ отмечают, что вместе с премьер-министром был взят под стражу директор портов Карибской территории Олеанвин Мейнард.
На месте задержания Эндрю Фэхи и Олеанвин Мейнард хотели встретиться с мексиканскими наркоторговцами, которые на самом деле оказались сотрудниками американского Управления по борьбе с наркотиками под прикрытием.