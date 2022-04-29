Премьер-министра Британских Виргинских островов задержали в США

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокомментировала задержание премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи.

Политик заявила, что «потрясена» выдвинутыми против Фэхи обвинениями.

Сообщается, что губернатор Британских Виргинских островов проведет экстренное заседание Кабинета министров.

СМИ отмечают, что вместе с премьер-министром был взят под стражу директор портов Карибской территории Олеанвин Мейнард.

На месте задержания Эндрю Фэхи и Олеанвин Мейнард хотели встретиться с мексиканскими наркоторговцами, которые на самом деле оказались сотрудниками американского Управления по борьбе с наркотиками под прикрытием.