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10:28 29.04.2022

Школьник сломал студенту нос в Алматинской области

алматинская область, подростки, драка, школьник, студент, полиция Фото: pexels
В Алматинской области подрались подростки. Факт подтвердили в областном департаменте полиции, где также сообщили, что разбирательством занимаются сотрудники ювенальной полиции Енбекшиказахского района, передает Zakon.kz.

Информация о драке появилась в одном из Instagram-пабликов.

Как сообщалось, инцидент произошел 28 апреля около 12:00 – избили двух студентов, причина неизвестна, одному из них сломали нос.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной ДП.

17-летний студент Есикского профессионально-технического колледжа получил перелом носовой перегородки в драке со своим сверстником, обучающимся в одной из городских общеобразовательных школ. Разбирательством занимаются сотрудники ювенальной полиции Енбекшиказахского района, которые выясняют причину конфликта несовершеннолетних.Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что по данному факту составлен административный протокол, предусмотренный ст. 73-1 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Динара Халдарова
Алматинская область Енбекшиказахский район
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