Школьник сломал студенту нос в Алматинской области

Информация о драке появилась в одном из Instagram-пабликов.

Как сообщалось, инцидент произошел 28 апреля около 12:00 – избили двух студентов, причина неизвестна, одному из них сломали нос.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной ДП.

17-летний студент Есикского профессионально-технического колледжа получил перелом носовой перегородки в драке со своим сверстником, обучающимся в одной из городских общеобразовательных школ. Разбирательством занимаются сотрудники ювенальной полиции Енбекшиказахского района, которые выясняют причину конфликта несовершеннолетних. Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что по данному факту составлен административный протокол, предусмотренный ст. 73-1 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).