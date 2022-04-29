10:28 29.04.2022
Школьник сломал студенту нос в Алматинской области
Фото: pexels
В Алматинской области подрались подростки. Факт подтвердили в областном департаменте полиции, где также сообщили, что разбирательством занимаются сотрудники ювенальной полиции Енбекшиказахского района, передает Zakon.kz.
Информация о драке появилась в одном из Instagram-пабликов.
Как сообщалось, инцидент произошел 28 апреля около 12:00 – избили двух студентов, причина неизвестна, одному из них сломали нос.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной ДП.
17-летний студент Есикского профессионально-технического колледжа получил перелом носовой перегородки в драке со своим сверстником, обучающимся в одной из городских общеобразовательных школ. Разбирательством занимаются сотрудники ювенальной полиции Енбекшиказахского района, которые выясняют причину конфликта несовершеннолетних.Пресс-служба ДП Алматинской области
В ведомстве отметили, что по данному факту составлен административный протокол, предусмотренный ст. 73-1 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).