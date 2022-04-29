Как будут работать ЦОНы в праздничные дни

1, 2 мая ЦОНы не будут работать в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана. С 3 по 6 мая – рабочие дни. Пресс-служба «Правительства для граждан»

День защитника Отечества и День Победы – 7, 8, 9, 10 мая – также будут выходными днями.

96% госуслуг можно получить, не приходя в ЦОНы, – они доступны онлайн через мобильное приложение eGov, Telegram-бот eGovKzBot2.0 и портал электронного правительства Egov.kz.