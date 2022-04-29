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Законодательство РК
10:49 29.04.2022

Во время прогулок с ребенком декретница разносила наркотики в ВКО

ВКО, мама в декрете Фото: Zakon.kz
Несмотря на ужесточение законодательства, находятся все новые способы сбычи наркотиков, отмечают полицейские. В ВКО мамочка в декрете торговала марихуаной, передает Zakon.kz.

В одной из квартир полицейские обнаружили приготовленные к продаже пакеты с марихуаной. Женщина в декретном отпуске решила подзаработать. Часть наркотиков разносила сама, гуляя с малышом, сказано в сюжете телеканала «Астана».

Можно с помощью видео- и фотофиксации отслеживать преступников, правонарушителей поминутно и задержать преступника. По горячим следам задержан и житель Семея. Пакетами с зельем были буквально нашпигованы его дом и баня. Также в кармане у мужчины нашли гашиш. В отделе полиции на допросе подозреваемый уже дал признательные показания. Начальник Управления административной полиции ДП ВКО Еркын Ануарбеков

По фактам начато досудебное расследование.

Ирина Лукичева
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