Во время прогулок с ребенком декретница разносила наркотики в ВКО

В одной из квартир полицейские обнаружили приготовленные к продаже пакеты с марихуаной. Женщина в декретном отпуске решила подзаработать. Часть наркотиков разносила сама, гуляя с малышом, сказано в сюжете телеканала «Астана».

Можно с помощью видео- и фотофиксации отслеживать преступников, правонарушителей поминутно и задержать преступника. По горячим следам задержан и житель Семея. Пакетами с зельем были буквально нашпигованы его дом и баня. Также в кармане у мужчины нашли гашиш. В отделе полиции на допросе подозреваемый уже дал признательные показания. Начальник Управления административной полиции ДП ВКО Еркын Ануарбеков

По фактам начато досудебное расследование.