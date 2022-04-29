Совсем не весенняя погода ожидает казахстанцев в выходные и праздничные дни

В выходные и праздничные дни казахстанцев ждет совсем не весенняя погода. Уже 1 мая очередной холодный антициклон вытеснит теплые воздушные массы за пределы страны. РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, похолодание ожидается в северных регионах – столбики термометров в ночные часы снова опустятся до 0...+5°С.