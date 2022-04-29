11:05 29.04.2022
Совсем не весенняя погода ожидает казахстанцев в выходные и праздничные дни
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды на 30 апреля – 2 мая. Согласно прогнозу, в Казахстане ожидается похолодание, передает Zakon.kz.
В выходные и праздничные дни казахстанцев ждет совсем не весенняя погода. Уже 1 мая очередной холодный антициклон вытеснит теплые воздушные массы за пределы страны.РГП «Казгидромет»
Согласно прогнозу, похолодание ожидается в северных регионах – столбики термометров в ночные часы снова опустятся до 0...+5°С.
Южные и юго-восточные регионы на этот раз защитят от холода горы, задерживая теплую, однако дождливую погоду.РГП «Казгидромет»