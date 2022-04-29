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11:44 29.04.2022

Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на сырье из России

Brent Фото: Zakon.kz
Мировые цены растут на фоне опасений по поводу возможного ввода эмбарго на нефть из России. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Zakon.kz.

По состоянию на 10.58 по времени Нур-Султана цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,9%, до 108,22 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 105,92 доллара, пишет 1prime.ru.

Трейдеры оценивают перспективы возможного ввода эмбарго на российское сырье в свете сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из России.

Трейдеры ожидают еженедельную статистику по нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании: за прошлую неделю их число выросло на 1 – до 549 агрегатов.

Ирина Лукичева
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