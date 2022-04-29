12:22 29.04.2022
17-й гол Роналду в АПЛ спас «МЮ» от поражения с «Челси»
Фото: instagram/cristiano
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси». Криштиану Роналду забил в матче 37-го тура чемпионата Англии и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона АПЛ, сообщает Zakon.kz.
Поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» прошел на стадионе «Олд Траффорд» и завершился мирным исходом – 1:1.
На гол испанского защитника «аристократов» Маркоса Алонсо Мендоса «манкуниацы» ответили мячом своего лидера Криштиану Роналду.
Криштиану забил отличный гол. Отношение Роналду к делу в 37 лет – это нечто особенное, и речь не только о забитом им голе. Если он будет играть так, как сегодня, то еще может быть очень полезен команде. Что будет дальше – дело Эрика тен Хага и Роналду, но сегодня Криштиану был прекрасен.Ральф Рангник, главный тренер МЮ
Данный забитый мяч стал для португальца 17-м в нынешнем сезоне АПЛ, что позволило ему выйти на второе место в списке бомбардиров. Такое же количество мячей в активе игрока «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.
А возглавляет таблицу снайперов АПЛ Мохамед Салах из «Ливерпуля» (22 мяча).
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