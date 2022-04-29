12:43 29.04.2022
Волейболистки «Алтая» вышли в финал клубного Чемпионата Азии
Фото: Instagram/volleyfederationkz
Коллектив «Алтай» из Усть-Каменогорска подтвердил статус сильнейшего на клубном Чемпионате Азии по волейболу, заняв первое место на групповом этапе, сообщает Zakon.kz.
В заключительном пятом туре подопечные Марко Гршича встречались с одним из главных соперников на этом турнире – командой из Таиланда Diamond Food-Fine Chef Sport Club. Хозяйки соревнований не дали никаких шансов тайским волейболисткам и праздновали успех со счетом 3:0 (25:12, 25:20, 26:24).
Таким образом, восточноказахстанская команда одержала пять побед из пяти возможных на предварительном этапе и теперь 30 апреля сыграет в финале. Соперник определится чуть позже после завершения всех игр.
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