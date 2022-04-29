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Законодательство РК
12:10 29.04.2022

Президент предложил референдум по изменениям в Конституцию

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК Фото: elbasylibrary.gov.kz
Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны, заявил на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Референдум – это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Затем, по его словам, был принят Конституционный закон «О республиканском референдуме», который, тем не менее, ни разу не применен на практике.

Глава государства напомнил, что с тех пор поправки в Конституцию вносились четыре раза.

Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления. Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана. Касым-Жомарт Токаев
Айша Тулеубекова
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