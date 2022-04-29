12:10 29.04.2022
Президент предложил референдум по изменениям в Конституцию
Фото: elbasylibrary.gov.kz
Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны, заявил на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Референдум – это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Затем, по его словам, был принят Конституционный закон «О республиканском референдуме», который, тем не менее, ни разу не применен на практике.
Глава государства напомнил, что с тех пор поправки в Конституцию вносились четыре раза.
Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления. Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана. Касым-Жомарт Токаев