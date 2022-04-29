Президент предложил референдум по изменениям в Конституцию

Референдум – это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Затем, по его словам, был принят Конституционный закон «О республиканском референдуме», который, тем не менее, ни разу не применен на практике.

Глава государства напомнил, что с тех пор поправки в Конституцию вносились четыре раза.