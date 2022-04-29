Токаев: Никакой дискриминации в отношении языков не должно быть

В то же время государственным языком является казахский язык, и вы это тоже должны помнить, принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и не с целью дискриминации каких-нибудь других языков и тех людей и граждан, которые говорят на других языках. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев отметил, насколько важно поддерживать национальное единство в государствах, особенно в многоэтнических и многонациональных.

Никакой дискриминации, подчеркиваю, в отношении языков. Конституция дает четкий ответ на этот вопрос. Государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в Конституции нашей страны занимает и русский язык. Поэтому давайте исходить из этого. Касым-Жомарт Токаев

Напомним, на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент предложил референдум по изменениям в Конституцию.