Токаев: Новый Казахстан должен стать территорией справедливости

Бесценное богатство нашей страны и главный двигатель преобразования – это люди, наши граждане. Поэтому каждому гражданину нужно начинать с самого себя. Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, без вовлеченности всех граждан в общее дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические решения и экономические рычаги не способны привести к цели обновления страны.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что для построения Нового Казахстана требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей.

Президент отметил, что в новой ценностной матрице важно сохранить лучшее и избавиться от всего, что тормозит развитие нации.