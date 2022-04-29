12:38 29.04.2022
Токаев: Новый Казахстан должен стать территорией справедливости
Фото: akorda.kz
История показывает, что идеального момента для рывка вперед ждать не стоит, нам нужно действовать уже сейчас, без промедления, заявил на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Бесценное богатство нашей страны и главный двигатель преобразования – это люди, наши граждане. Поэтому каждому гражданину нужно начинать с самого себя.Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, без вовлеченности всех граждан в общее дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические решения и экономические рычаги не способны привести к цели обновления страны.
Касым-Жомарт Токаев добавил, что для построения Нового Казахстана требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей.
Президент отметил, что в новой ценностной матрице важно сохранить лучшее и избавиться от всего, что тормозит развитие нации.
Мы поставим решительный заслон непотизму и патернализму, коррупции и компрадорству. Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона. Законы – не догма, они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные проблемы граждан. Закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, определяющими нашу благополучную жизнь.Касым-Жомарт Токаев