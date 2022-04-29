Жибек Куламбаева оформила двойной полуфинал на турнире ITF в Шымкенте

Алматинская теннисистка, посеянная на этих состязаниях под первым номером, в личной категории в предварительной стадии переиграла россиянок Ксению Ерш – 3:6, 6:1, 6:0, Александру Кузнецову – 6:2, 6:3, Полину Ятценко – 3:6, 6:4, 6:4. Будущий соперник за выход в финальную часть соревнований станет известен позднее.

Если Жибек Куламбаева сыграет полуфинал одиночки 30 апреля, то матч 1/2 финала в парной категории пройдет последним запуском 29 апреля. Помогать казахстанке пробиваться в финал будет представительница Нидерландов Джудит Виссхер. В четвертьфинале казахстанско-голландский дуэт взял верх над парой Полина Яценко (Россия)/Дарья Шауха (Беларусь) – 4:6, 6:3, 10:6.

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