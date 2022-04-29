В Алматы реорганизуют Республиканский колледж спорта

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Айгуль Бектенова пояснила, что нынешняя система подготовки спортсменов в Казахстане основана на советской системе. И в нынешнем виде не оправдывает себя, что показали результаты сборной Казахстана на прошедших летних и зимних Олимпийских играх.

Мы провели анализ и решили, что пилотно Республиканский колледж спорта мы реорганизуем в Академию Центра олимпийской подготовки. Такую практику применяют те страны, которые входят в Топ-10 на Олимпийских играх. Зампредседателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Айгуль Бектенова

По ее словам, все спортсмены, которые не попадут в Академию ЦОП после упразднения РКС, будут распределены по другим специализированным учебным заведениям, либо отправлены в общеобразовательные школы по месту жительства.

Во всех специализированных школах-интернатах ежегодно проводится аттестация к концу учебного года. Некоторых спортсменов по итогам аттестации ждет исключение. Но это не значит, что они окажутся на улице. Есть общеобразовательные школы, в которых они дальше будут обучаться. В школах есть вакантные места, куда учителя из РКС будут трудоустроены. Там есть нюансы, по всем параметрам ведется анализ, но никто на улице не останется. Все возмущения и опасения преждевременны. Айгуль Бектенова

Она пояснила, что сегодня контингент учеников в РКС составляет более 400 учащихся. В этом году 82 студента будут выпущены, остальные будут перераспределены. Из 58 тренеров – 40 остаются, остальные переходят в другие организации.

Зампред Комитета напомнила, что в специализированные школы-интернаты в спорте зачисляются только лучшие ученики-спортсмены со всего Казахстана, они сдают специальные нормативы по общей физической подготовке, а не только школьные экзамены. Также при приеме учитываются результаты на спортивной арене.

Прежде чем что-либо реформировать, конечно, мы провели анализ. По итогам Олимпиады была адресована служебная записка на имя президента. После предварительного одобрения началась реализация. Айгуль Бектенова

На данный момент проект приказа о реорганизации РКС находится на согласовании в АЗРК (Агентство по защите и развитию конкуренции РК). В Комитете обещают после получения заключения представить его на публичное обсуждение, чтобы все нормы по разработке НПА были соблюдены.

Более конкретно высказался о реорганизации РКС председатель Комитета Самат Ергалиев.

Никто не останется без работы, все делаем для этого. Сейчас в РКС 481 ученик учится, около 100 окончат. Остальных переведем в школы-интернаты имени Каркена Ахметова и в Шанырак. Почему реформируем сейчас? Интернаты для одаренных детей работают, чтобы показывать высокий уровень постоянно. Но среди учеников РКС этого в последнее время не наблюдается. Самат Ергалиев

Спортивные объекты в РКС, которые не соответствуют олимпийским стандартам, перейдут в пользование Академии Центра олимпийской подготовки.

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