Нариман Абильшаиков покидает пост Председателя Правления НПП «Атамекен»

По его словам, он открывает новую страницу в своей жизни, в новом проекте.

Этот пост я пишу в последний день работы в качестве Председателя Правления НПП «Атамекен». Хочу сказать, что это был очень динамичный и сложный, но однозначно интересный этап моей жизни. И.о. председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков

По его словам, коллектив Палаты пропустил через себя все сложности и отчаяния бизнеса в период пандемии, январских событий, турбулентности мировой экономики.

Нариман Абильшаиков уверен, что члены Правления должны избираться исключительно из представителей Комитетов.