19:36 29.04.2022
Нариман Абильшаиков покидает пост Председателя Правления НПП «Атамекен»
Фото: atameken.kz
Исполняющий обязанности председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков уходит со своего поста. Причину ухода он объяснил в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
По его словам, он открывает новую страницу в своей жизни, в новом проекте.
Этот пост я пишу в последний день работы в качестве Председателя Правления НПП «Атамекен». Хочу сказать, что это был очень динамичный и сложный, но однозначно интересный этап моей жизни. И.о. председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков
По его словам, коллектив Палаты пропустил через себя все сложности и отчаяния бизнеса в период пандемии, январских событий, турбулентности мировой экономики.
Нариман Абильшаиков уверен, что члены Правления должны избираться исключительно из представителей Комитетов.
Значение Атамекен по-настоящему оценят через определенное время. А сейчас его нужно сохранить и усилить. Желаю Раимбеку Баталову успехов в этом деле! Я благодарю каждого из вас за поддержку и остаюсь на связи! И.о. председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков