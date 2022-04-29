Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:36 29.04.2022

Нариман Абильшаиков покидает пост Председателя Правления НПП «Атамекен»

Покидает пост Фото: atameken.kz
Исполняющий обязанности председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков уходит со своего поста. Причину ухода он объяснил в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

По его словам, он открывает новую страницу в своей жизни, в новом проекте.

Этот пост я пишу в последний день работы в качестве Председателя Правления НПП «Атамекен». Хочу сказать, что это был очень динамичный и сложный, но однозначно интересный этап моей жизни. И.о. председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков

По его словам, коллектив Палаты пропустил через себя все сложности и отчаяния бизнеса в период пандемии, январских событий, турбулентности мировой экономики.

Нариман Абильшаиков уверен, что члены Правления должны избираться исключительно из представителей Комитетов.

Значение Атамекен по-настоящему оценят через определенное время. А сейчас его нужно сохранить и усилить. Желаю Раимбеку Баталову успехов в этом деле! Я благодарю каждого из вас за поддержку и остаюсь на связи! И.о. председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков
Константин Вноровский
Казахстан
Пыльная буря, гроза и ураганный ветер ожидаются в Казахстане
28.04.2022
Участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС наградили в Казахстане
28.04.2022
Прокуратура Алматы предостерегает граждан от телефонных мошенников
28.04.2022
США не позволят России использовать нефть и газ для ухода от санкций – Байден
28.04.2022
Рекордный рост цен ожидают жители Германии
29.04.2022
Главная Топ LIVE Все