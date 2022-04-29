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Законодательство РК
23:02 29.04.2022

Персонал центра для детей с синдромом Дауна подозревают в избиении воспитанников

Истязали детей с синдромом Дауна Фото: pixabay
В спецучреждении Актобе воспитатели истязали детей с синдромом Дауна, сообщает Zakon.kz.

Сигнал о совершении насилия в отношении несовершеннолетних воспитанников с ограниченными возможностями поступил в прокуратуру района Астана города Актобе 28 апреля текущего года.

Прокуроры выехали в КГУ «Центр социального обслуживания №1», где содержатся дети с умственной отсталостью, ДЦП, синдромом Дауна, олигофрении всех степеней.

После просмотра камер видеонаблюдения было выявлено, что сотрудники Центра неоднократно наносили побои и применяли иные насильственные действия в отношении несовершеннолетних воспитанников.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса («Истязание»). Для проведения расследования материалы уголовного дела направлены в Управление полиции города Актобе. Прокуратура Актюбинской области

В настоящее время проводятся следственные действия.

Константин Вноровский
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