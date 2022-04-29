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Законодательство РК
23:45 29.04.2022

$55 тыс. изъяли полицейские у фальшивомонетчиков в Нур-Султане

Фальшивомонетчики в Нур-Султане Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Четверо фальшивомонетчиков были задержаны в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

У предприимчивых жителей столицы изъято 55 тыс. долларов очень хорошего качества, передает Astana TV.

Преступники использовали самые разные каналы сбыта. Фальшивые деньги меняли в пунктах обмена валют, сбывали частным лицам, разменивали в букмекерских конторах и даже умудрялись пополнять банковские счета.

Судья оценил талант молодых людей в пять лет условно.

Районный суд № 2 Сарыаркинского района города Нур-Султан приговорил гр. Чекиева, Иманбаева, Жомарт, Төлеутай к пяти годам лишения свободы условно. Следователь департамента экономических расследований по городу Нур-Султан Жалал Акматов

Столичный Департамент экономических расследований призывает граждан быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у сторонних лиц.

Константин Вноровский
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