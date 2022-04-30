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07:41 30.04.2022

Робота для добычи воды на Луне планируют создать в России

спутник Земли Фото: pixabay
Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (КИ) разработали проект робота, способного добывать воду из грунта Луны, что позволит обеспечивать жидкостью будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей, передает Zakon.kz.

Современные луноходы пока не имеют функций добычи воды из реголита, замерзших кусков льда и других видов лунного грунта, пишут РИА Новости.

Отмечается, что новое устройство будет доставляться спускаемым аппаратом с Земли на освещенный солнцем участок Луны. Затем луноход самостоятельно «доберется» до месторождений заключенной в грунте воды. Набрав грунт, луноход вернется на освещенное солнцем место, через клапан-дозатор подаст порцию воды для создания в контейнере атмосферы «паровой бани», затем будет вращаться два шнека (стержня) для перемешивания грунта в контейнере.

Полученный в результате прогрева грунта пар поступит в емкость и конденсируется. После испарения всей воды из грунта и прекращения потока пара через обратный клапан, крышка контейнера откатится. Контейнер опрокинется, высыпая грунт в отвал, после чего робот вновь отправится к месторождению за новой порцией грунта до тех пор, пока в его емкости не накопится необходимое количество воды.

Согласно расчетам специалистов Курчатовского института, для обеспечения водой обитаемой лунной станции и/или заправки прилетающих на Луну ракет потребуется группировка из 3-10 таких роботов. Управление луноходами может вестись с Земли или окололунной орбитальной станции.

Елена Беляева
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