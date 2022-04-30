Шашлык полезнее всего готовить из курицы и рыбы – эксперт

В интервью ura.ru она отметила, что лучше всего жарить на шампурах курицу. Причем без кожи и не на сильном огне. Также удачным выбором для шашлыка, по мнению эксперта, может быть рыба – например, семга или форель, богатые омегой-3, жирными кислотами и другими витаминами. По словам Писаревой, не менее полезно готовить на мангале белую рыбу целиком. Это может быть сибас или дорадо.

Диетолог считает, что иные виды шашлыка менее полезны. Жареное мясо особенно опасно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, тем более в период обострения.

Чем жирнее мясо, тем более у него зажаристая корочка. Именно в ней основной вред, потому что образуются канцерогенные вещества, которые не идут на пользу нашему организму, – объяснила эксперт.

В качестве гарнира к шашлыку нутрициолог посоветовала приготовить овощной салат с оливковым маслом и свежей зеленью. К горячему блюду рекомендуется добавить овощи на гриле: баклажан, кабачок, перец. А соусы лучше выбирать без сахара и по возможности готовить их самостоятельно – например, томатный с зеленью или чесночный с легким йогуртом.

По количеству все индивидуально, но если взять среднестатистическую девушку в 60 кг, ей 200-250 г шашлыка будет более чем достаточно. Если добавить овощи, то и мяса получится съесть меньше, – отметила Писарева.