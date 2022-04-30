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Законодательство РК
13:23 30.04.2022

На трассе в Павлодарской области погибли два человека

авто Фото: Zakon.kz
Авария произошла на втором километре автодороги Шакат – Восточный – Шалдай возле села Шакат Павлодарского района, передает Zakon.kz.
24-летний водитель автомашины марки ВАЗ-2110 совершил столкновение с автомашиной марки ГАЗ-53. В результате ДТП пассажиры ВАЗ-2110, 1987 и 1978 годов рождения, скончались на месте происшествия, пассажир 1969 года рождения с травмами госпитализирован в больницу, – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Машины водворены на специализированную штрафстоянку.

Назначены экспертизы.

Елена Беляева
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