13:23 30.04.2022
На трассе в Павлодарской области погибли два человека
Фото: Zakon.kz
Авария произошла на втором километре автодороги Шакат – Восточный – Шалдай возле села Шакат Павлодарского района, передает Zakon.kz.
24-летний водитель автомашины марки ВАЗ-2110 совершил столкновение с автомашиной марки ГАЗ-53. В результате ДТП пассажиры ВАЗ-2110, 1987 и 1978 годов рождения, скончались на месте происшествия, пассажир 1969 года рождения с травмами госпитализирован в больницу, – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
Машины водворены на специализированную штрафстоянку.
Назначены экспертизы.