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Законодательство РК
16:19 30.04.2022

ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО

ВВС не будет участовавать в учениях НАТО Фото: Instagram/turkhavakuvvetleri1
Военно-воздушные силы Турции не будут принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet, которые пройдут в Греции, из-за разногласий с Афинами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sabah со ссылкой на источники, страна-хозяйка Греция внесла технические дополнения в сценарий учений «с целью спекуляций на противоречиях между двумя странами».

Военно-воздушные силы Турции потребовали изменить регламент, но их мнение не было учтено.

Было решено не участвовать в учениях, поскольку Греция манипулировала учениями в соответствии со своими политическими интересами. Стало известно, что принятое решение о неучастии турецких ВВС в учениях было направлено властям Греции, говорится в сообщении.

Уточняется, что власти Греции информировали о решении.

Турецкие истребители F-16 Fighting Falcon должны были принять участие в учениях НАТО с 9 по 22 мая в Греции.

При этом ранее греческие СМИ утверждали, что приглашение Турции аннулировали сами Афины из-за постоянных нарушений ее истребителями греческих воздушных границ.

Учения НАТО Tiger Meet пройдут в Греции с 9 по 22 мая.

Константин Вноровский
НАТО Греция Турция
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