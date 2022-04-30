Терапевт рассказала о причинах головной боли

Терапевт Оксана Хамицева в интервью ura.ru объясняет, что головная боль – это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний.

По словам доктора, его причиной могут быть шейный остеохондроз, мигрени, повышенное давление, а также заболевания щитовидной железы.

Также боль могут провоцировать таблетки, аутоиммунные заболевания, опухоли головного и спинного мозга.

В случае препаратов боль может выражаться в качестве побочного эффекта.

Ее могут вызывать, например, антибиотики, оральные контрацептивы. Также причиной головной боли могут быть системные аутоиммунные заболевания, васкулиты, железо- и В12-дефицитная анемия. Шестая причина – опухоли головного и спинного мозга. Терапевт Оксана Хамицева