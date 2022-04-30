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17:40 30.04.2022

Терапевт рассказала о причинах головной боли

Рекомендации специалиста Фото: pixabay
Головная боль может быть связана с неврологическими, кардиологическими, эндокринологическими проблемами, приемом препаратов, системными аутоиммунными заболеваниями и опухолями, сообщает Zakon.kz.

Терапевт Оксана Хамицева в интервью ura.ru объясняет, что головная боль – это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний.

По словам доктора, его причиной могут быть шейный остеохондроз, мигрени, повышенное давление, а также заболевания щитовидной железы.

Также боль могут провоцировать таблетки, аутоиммунные заболевания, опухоли головного и спинного мозга.

В случае препаратов боль может выражаться в качестве побочного эффекта.

Ее могут вызывать, например, антибиотики, оральные контрацептивы. Также причиной головной боли могут быть системные аутоиммунные заболевания, васкулиты, железо- и В12-дефицитная анемия. Шестая причина – опухоли головного и спинного мозга. Терапевт Оксана Хамицева

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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