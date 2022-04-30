С 5 мая вступают в силу новые правила для пересекающих границу Казахстана

Согласно ему, граждане Казахстана и иностранцы при пересечении государственной границы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, если у них нет подтверждения о получении ревакцинации или документа о прохождении полного курса вакцинации (если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев).

Справка действительна при выдаче результатов исследования методом ПЦР не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.

Лица, прибывшие с повышенной температурой тела, независимо от наличия справки подлежат изоляции в инфекционном стационаре.

Постановление вступает в силу с 5 мая 2022 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.