Подсчитано, сколько казахстанцев держали пост в Рамазан

Как передает SocioExpert, 35,2% опрошенных держали Оразу. Доля постящихся выше в южных регионах страны: в Жамбылской области (65,6%), а также в городах Шымкент (60,1%) и Алматы (53,6%).

Чем моложе респондент, тем вероятнее он держал пост: в возрасте 18-29 лет это 41,1% опрошенных, среди казахстанцев старше 61 года постились всего 27%.

Религиозных горожан (38,5%) больше, чем сельчан (30,1%). Пост держали практически одинаковое количество мужчин (34,3%) и женщин (35,7%).

По результатам опроса, 12,3% казахстанцев соблюдают все предписания своей веры.