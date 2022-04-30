23:29 30.04.2022
Подсчитано, сколько казахстанцев держали пост в Рамазан
Фото: pixabay
Институт общественной политики привел интересные факты о тех, кто постился в Рамазан, сообщает Zakon.kz.
Как передает SocioExpert, 35,2% опрошенных держали Оразу. Доля постящихся выше в южных регионах страны: в Жамбылской области (65,6%), а также в городах Шымкент (60,1%) и Алматы (53,6%).
Чем моложе респондент, тем вероятнее он держал пост: в возрасте 18-29 лет это 41,1% опрошенных, среди казахстанцев старше 61 года постились всего 27%.
Религиозных горожан (38,5%) больше, чем сельчан (30,1%). Пост держали практически одинаковое количество мужчин (34,3%) и женщин (35,7%).
По результатам опроса, 12,3% казахстанцев соблюдают все предписания своей веры.