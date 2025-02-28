Священный месяц Рамазан: как правильно держать пост и что нельзя делать

В 2025 году священный месяц Рамазан начнется 1 марта и закончится 29 марта. Во время этого периода мусульмане не только воздерживаются от пищи, но и очищают свою душу, проявляя смирение и терпение. Zakon.kz узнал у имама, в чем суть поста, что можно и нельзя делать во время Рамазана.

Смысл поста

По словам Канатали Такирова, суть оразы в том, чтобы стать лучше, чем ты был, и вырасти духовно. Ведь в течение священного месяца постящийся должен быть постоянно занят чем-то действительно полезным. И кроме отказа от пищи от рассвета до заката, человеку нельзя злословить, сплетничать и обманывать.

"В период Рамазана человек молится, совершает добрые поступки и таким образом становится лучше. Пост является одним из пяти столпов ислама. В Коране сказано о предписании соблюдать оразу каждому мусульманину. Если человек будет соблюдать все правила – он вырастет духовно". Канатали Такиров

Такиров считает, что главный смысл поста – это искреннее намерение. Поэтому прежде чем начать держать оразу, каждый человек должен задать себе вопрос: готов ли я к этому на самом деле?

Фото: Zakon.kz

Мусульманские праздники

Имам поясняет, что даты священных праздников определяются по лунному календарю. А лунный год на 10 дней меньше, чем обычный солнечный год, поэтому каждый год эти дни сдвигаются.

Календарь мусульманских праздников в Казахстане на 2025 год: Месяц Рамазан (Рамадан) начнется 1 марта.

Ляйлят аль-кадр (Ночь предопределения, Кадыр тун) – с 26 на 27 марта.

Ораза айт (праздник разговения) – 30 марта.

Первый день Курбан айта – 6 июня.

Стоит учесть, что дни религиозных праздников могут быть перенесены в зависимости от новолуния.

Правила поста

Не нарушает пост:

Случайный прием пищи и воды, совершенный по забывчивости.

Закапывать ушные или глазные капли.

Использование никотиновых пластырей, зубной пасты, кремов, дезодорантов и других средств.

Прикосновение или поцелуи супругов.



Проглатывание собственной слюны.

Купание, если вода не попадает в нос или горло.

Нарушает пост:

Есть или пить сознательно, зная, что держишь пост.

Проглатывание зубной пасты или жидкости для полоскания рта.

Прием каких-либо лекарств через рот.

Преднамеренная интимная связь с женой/мужем.



Курение и употребление алкогольных напитков.

Специально вызванная тошнота и рвота.

Чем питаться

Как отмечает Такиров, во время поста организм человека отдыхает от работы, а внутри происходит некое обновление. Поэтому прежде всего нужно обратить внимание на белковые продукты, а также питаться свежими и натуральными продуктами.

В рацион питания следует включить:

мясо животных и птицы, рыбу,

яйца, зерновые и молочные продукты,

бобовые и разнообразные крупы,

овощи и фрукты,

орехи и масла.

Важно: не стоит употреблять полуфабрикаты, консервы, кондитерские изделия, жирную и жареную пищу. Лучше всего подойдут блюда, приготовленные на пару, запеченные или отваренные.

В период Рамазана утренний прием пищи (до рассвета) называют сухур, а вечерний – ифтар.

Ифтар – это время разговения (вечерней трапезы), когда после заката солнца можно начать есть и пить. Открывать прием пищи лучше финиками и водой.

Сухур – это предрассветная трапеза, ее следует завершить за 10 минут до наступления утреннего намаза (Фаджр).

"Желательно начинать ифтар сразу после захода солнца. Также не стоит пропускать предрассветную трапезу, потому что сухур помогает поддерживать энергию в течение дня". Канатали Такиров

Намерение на пост можно сформировать следующими словами: "Я намереваюсь держать пост месяца Рамазан от рассвета до заката ради довольства Всевышнего Аллаха". Молитва для разговения: "О Аллах! Ради Тебя я постился, в Тебя уверовал и дарованным Тобой разговляюсь. На Тебя полагаюсь и прошу принять мой пост. Прости, о Прощающий мои грехи, прежние и будущие!"

Шесть причин, при которых можно не держать оразу:

По информации Azan.kz, в некоторых случаях разрешается вообще не соблюдать пост. Среди них:

Путешествие. Болезнь. Беременность и кормление грудью. Возраст. Сильная жажда и голод. Работа в тяжелых условиях.

Что нужно сделать во время оразы

Канатали Такиров рассказал, что нужно дать фитр садака за каждого члена семьи. Она дается, чтобы восполнить недостатки поста, а также поблагодарить Создателя и подарить радость нуждающимся.

Размер фитр-садака в 2025 году в Казахстане составил 655 тенге.

"В настоящее время оплатить фитр садака можно через мобильное приложение. Сумма фитр-садака была рассчитана на основе средней цены 2 кг муки. Милостыня лежит только на людях, которые имеют возможность выплатить ее. Лучше сделать пожертвование более нуждающемуся, чем вы сами", – говорит имам.

Расписание

Время поста и молитв в трех крупных городах: Астана, Алматы и Шымкент.

Фото: muftyat.kz

Фото: muftyat.kz

Фото: muftyat.kz