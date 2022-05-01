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Законодательство РК
00:48 01.05.2022

СМИ: ЕС намерен ввести запрет на российскую нефть к концу года

Запрет на российскую нефть Фото: pixabay
Европейский союз в рамках шестого пакета санкций планирует полностью запретить российскую нефть и отключить от системы SWIFT несколько банков из России и Белоруссии, среди которых и Сбер, сообщает Zakon.kz.

Новые ограничительные меры против России ЕС будет обсуждать на следующей неделе, решение будет принято на встрече послов ЕС, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно источникам, другие предложения, которые могут стать частью следующего пакета санкций против РФ, включают «ограничения на консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий, а также на приобретение недвижимости».

Напомним, в начале апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций. Он запретил российским кораблям заходить в порты Евросоюза. Ввел эмбарго на уголь из РФ, ограничил работу транспортных компаний. Кроме того, в РФ нельзя ввозить реактивное топливо, квантовые компьютеры, полупроводники.

Константин Вноровский
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