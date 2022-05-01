СМИ: ЕС намерен ввести запрет на российскую нефть к концу года

Новые ограничительные меры против России ЕС будет обсуждать на следующей неделе, решение будет принято на встрече послов ЕС, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно источникам, другие предложения, которые могут стать частью следующего пакета санкций против РФ, включают «ограничения на консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий, а также на приобретение недвижимости».

Напомним, в начале апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций. Он запретил российским кораблям заходить в порты Евросоюза. Ввел эмбарго на уголь из РФ, ограничил работу транспортных компаний. Кроме того, в РФ нельзя ввозить реактивное топливо, квантовые компьютеры, полупроводники.