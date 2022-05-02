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10:39 02.05.2022

Дыхательная гимнастика может расслабить спину после трудового дня – врач

йога Фото: pixabay
Остеопат-невролог Александр Евдокимов рассказал, как расслабить позвоночник тем, кто в течение рабочего дня вынужден долго сидеть за столом, передает Zakon.kz.
Позвоночный столб держит не только мышечный каркас, но и все внутренние органы. Устают не только мышцы, но и то, что находится внутри. Чтобы первично расслабиться, я рекомендую дыхательные гимнастики: можно йоговскую, цигун, можно просто подышать – глубокие вдох и выдох – это уже первично расслабит тело, когда вы проработаете самую крупную мышцу тела – диафрагму – вам уже станет легче, – цитирует эксперта news.ru.

При этом он напомнил, что, если затекла шея или плечи – ими нужно подвигать, если болит поясница, то лучший вариант – растяжки и наклоны. Как отметил врач, простой гимнастике нужно уделять 10-15 минут в день.

По словам Евдокимова, для расслабления также подойдут хвойно-солевые ванные или душ, если только у человека нет аллергии на хвою или противопоказаний для принятия ванн.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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