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11:19 02.05.2022

В Узбекистане установили камеру, автоматически отслеживающую пожары

противопожарную камеру установили в Узбекистане Фото: МВД Узбекистана
В Ташкентской области установили первую в стране интеллектуальную камеру, автоматически отслеживающую пожары. Об этом сообщили в МВД республики, передает Zakon.kz.

Проект реализован в рамках системы «Безопасный туризм». Уникальная камера Hikvision, которая является двухспектральной тепловизионной и оптической IP-системой позиционирования, оснащена встроенным графическим процессором, поддерживающим интеллектуальный алгоритм анализа поведения.

Данная технология позволяет на раннем этапе с высокой точностью фиксировать опасные ситуации, такие как, например, возгорание, и запускать тревогу в режиме реального времени.

Иными словами, тепловизионная камера отслеживает ситуацию на подконтрольной территории и реагирует на тепловое излучение, которое создает огонь. Как только камера обнаруживает превышение параметров, она автоматически оповещает спасательные службы.

Как считают в МВД Узбекистана, новшество значительно увеличит возможность реагирования на нештатные ситуации.

Лариса Черненко
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