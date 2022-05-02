В Узбекистане установили камеру, автоматически отслеживающую пожары

Проект реализован в рамках системы «Безопасный туризм». Уникальная камера Hikvision, которая является двухспектральной тепловизионной и оптической IP-системой позиционирования, оснащена встроенным графическим процессором, поддерживающим интеллектуальный алгоритм анализа поведения.

Данная технология позволяет на раннем этапе с высокой точностью фиксировать опасные ситуации, такие как, например, возгорание, и запускать тревогу в режиме реального времени.

Иными словами, тепловизионная камера отслеживает ситуацию на подконтрольной территории и реагирует на тепловое излучение, которое создает огонь. Как только камера обнаруживает превышение параметров, она автоматически оповещает спасательные службы.

Как считают в МВД Узбекистана, новшество значительно увеличит возможность реагирования на нештатные ситуации.