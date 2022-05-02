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11:26 02.05.2022

В Нур-Султане гвардейцы нашли потерявшуюся девочку

нашли потерявшуюся девочку в Нур-Султане Фото: пресс-служба Нацгвардии
Во время праздничных гуляний 1 мая к войсковому наряду в столичном парке обратилась 7-летняя девочка, которая заблудилась и не могла найти дорогу домой, сообщает Zakon.kz.

Начальник патрульной группы старший сержант Бахтиер Байтереков вместе с патрульным рядовым Сапаралы Жумабек доставили ребенка в ближайший опорный пункт полиции, находящийся в парковой зоне.

Выяснив данные родителей, полицейские позвонили им и сообщили о месте нахождения их дочери.

Родные девочки выразили огромную благодарность войсковому наряду за отзывчивость и неравнодушие.

Лариса Черненко
Нур-Султан
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