В Нур-Султане гвардейцы нашли потерявшуюся девочку

Начальник патрульной группы старший сержант Бахтиер Байтереков вместе с патрульным рядовым Сапаралы Жумабек доставили ребенка в ближайший опорный пункт полиции, находящийся в парковой зоне.

Выяснив данные родителей, полицейские позвонили им и сообщили о месте нахождения их дочери.

Родные девочки выразили огромную благодарность войсковому наряду за отзывчивость и неравнодушие.