11:26 02.05.2022
В Нур-Султане гвардейцы нашли потерявшуюся девочку
Фото: пресс-служба Нацгвардии
Во время праздничных гуляний 1 мая к войсковому наряду в столичном парке обратилась 7-летняя девочка, которая заблудилась и не могла найти дорогу домой, сообщает Zakon.kz.
Начальник патрульной группы старший сержант Бахтиер Байтереков вместе с патрульным рядовым Сапаралы Жумабек доставили ребенка в ближайший опорный пункт полиции, находящийся в парковой зоне.
Выяснив данные родителей, полицейские позвонили им и сообщили о месте нахождения их дочери.
Родные девочки выразили огромную благодарность войсковому наряду за отзывчивость и неравнодушие.