Потерявшегося ребенка нашли в Астане

1 мая около 20:30 в Астане к войсковому наряду обратилась местная жительница с просьбой о помощи в поиске ее потерявшегося младшего брата. В поисках участвовали гвардейцы воинской части 5573, сообщает Zakon.kz.

Ребенка нашли в тот же вечер. Старшая сестра малыша поблагодарили военнослужащих и их командиров за ответственную службу.

"Военнослужащие войск правопорядка в ходе охраны общественного порядка в городе оказывают помощь органам внутренних дел – в раскрытии фактов грабежей, похищений и разбоев, задержании лиц, находящихся в розыске. Они также находят потерянные смартфоны и другие вещи граждан и помогают родителями в поисках пропавших детей". Пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Ранее в Алматы полицейские нашли пропавшего 15-летнего подростка, поиски которого велись несколько суток.