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Законодательство РК

Потерявшегося ребенка нашли в Астане

пропавшего ребенка нашли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 18:44 Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
1 мая около 20:30 в Астане к войсковому наряду обратилась местная жительница с просьбой о помощи в поиске ее потерявшегося младшего брата. В поисках участвовали гвардейцы воинской части 5573, сообщает Zakon.kz.

Ребенка нашли в тот же вечер. Старшая сестра малыша поблагодарили военнослужащих и их командиров за ответственную службу.

"Военнослужащие войск правопорядка в ходе охраны общественного порядка в городе оказывают помощь органам внутренних дел – в раскрытии фактов грабежей, похищений и разбоев, задержании лиц, находящихся в розыске. Они также находят потерянные смартфоны и другие вещи граждан и помогают родителями в поисках пропавших детей". Пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Ранее в Алматы полицейские нашли пропавшего 15-летнего подростка, поиски которого велись несколько суток.

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