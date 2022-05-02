Житель Нур-Султана нашел наркотики в канализационном люке

Сверток с наркотиками был спрятан в канализационном люке по улице Е-15 жилого комплекса «Меркурий». Председатель ОСИ во время обхода территории дома обнаружил полиэтиленовый сверток, обмотанный лентой, с порошкообразным веществом белого цвета.

О своей находке мужчина сразу же сообщил в полицию. Прибывшие сотрудники полиции изъяли найденное вещество.

По данному факту проводится досудебное расследование, назначена экспертиза. Сотрудники полиции выясняют, каким образом наркотики оказались на территории жилого комплекса.