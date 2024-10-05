Полицейские освободили лошадь из канализационного люка в Алматинской области

В Алматинской области полиции удалось спасти лошадь, которая провалилась в открытый канализационный люк, сообщает Zakon.kz.

Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов на своей официальной странице в Instagram рассказал, что в ночь на 5 октября 2024 года, патрулируя один из частных секторов областного центра, полицейские ВПП "Беркут-253" увидели лошадь, провалившуюся в открытый канализационный люк. Они оценив сложность ситуации, вызвали на подмогу ближайший наряд.

"Спасательная операция оказалась непростой: размер и вес животного значительно затрудняли работу. Однако, благодаря слаженным действиям патрульных ВПП "Беркут-253" в составе Ернара Умарова и Айбека Турсынова, а также "Беркут-261" в составе Дархана Есимханова и Серика Ордабаева, лошадь удалось аккуратно извлечь из ловушки. Все работы были выполнены с максимальной осторожностью, чтобы не причинить животному вред". Бауржан Аленов

По словам начальника ведомства, этот случай стал очередным подтверждением того, что полицейские всегда готовы к экстренным ситуациям и не боятся трудностей. Спасенная лошадь стала символом силы, мужества и доброты, которые приходят на помощь пострадавшим в самый нужный момент.

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