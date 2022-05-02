Карина Кузганбаева стала трехкратной чемпионкой Казахстана по тяжелой атлетике

Как рассказала пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, на соревнованиях акмолинцы завоевали семь наград различного достоинства.

В числе победителей и Карина Кузганбаева. Она заработала золотую медаль в рывке, тем самым став трехкратной чемпионкой Казахстана, в толчке спортсменка забрала «серебро».

Алишер Байбуров стал вторым в рывке и установил рекорд страны среди юношей, в толчке он занял третье место. Сразу две «бронзы», в рывке и в толчке, завоевала Мира Ахметова. Также в рывке замкнул тройку лидеров Ислам Ильясов.

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