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12:51 02.05.2022

Карина Кузганбаева стала трехкратной чемпионкой Казахстана по тяжелой атлетике

тяжелая атлетика Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области
В Кызылорде прошел чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Всего за награды боролись 217 спортсменов из 16 регионов страны. Медали были разыграны в десяти весовых категориях, как в мужском, так и в женском первенстве, передает Zakon.kz.

Как рассказала пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, на соревнованиях акмолинцы завоевали семь наград различного достоинства.

В числе победителей и Карина Кузганбаева. Она заработала золотую медаль в рывке, тем самым став трехкратной чемпионкой Казахстана, в толчке спортсменка забрала «серебро».

Алишер Байбуров стал вторым в рывке и установил рекорд страны среди юношей, в толчке он занял третье место. Сразу две «бронзы», в рывке и в толчке, завоевала Мира Ахметова. Также в рывке замкнул тройку лидеров Ислам Ильясов.

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Елена Беляева
Акмолинская область Кызылорда
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