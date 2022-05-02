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13:46 02.05.2022

Тунец может быть опасен гипертоникам и беременным – врач

рыба Фото: pixabay
Эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал, что тунец может быть опасен для здоровья из-за высокой концентрации в нем ртути, передает Zakon.kz.
Тунец может содержать очень высокую концентрацию ртути, поэтому в США беременным он противопоказан. Мы не можем быть уверены, что эту рыбу проверили на содержание этого элемента. Концентрация ртути в тунце может быть в 10 тыс. раз выше, чем в среде его обитания. Употребление этой рыбы может привести к проблемам со здоровьем, – цитирует ura.ru слова Калинчева.

Кроме того, доктор отметил, что эта рыба живет долго, поэтому успевает накопить опасные элементы в своем организме.

Консервированный тунец может быть опасен также из-за высокого содержания натрия. В таком виде рыбу не стоит употреблять гипертоникам из-за высокого риска артериальной гипертензии, подчеркнул диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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