13:46 02.05.2022
Тунец может быть опасен гипертоникам и беременным – врач
Фото: pixabay
Эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал, что тунец может быть опасен для здоровья из-за высокой концентрации в нем ртути, передает Zakon.kz.
Тунец может содержать очень высокую концентрацию ртути, поэтому в США беременным он противопоказан. Мы не можем быть уверены, что эту рыбу проверили на содержание этого элемента. Концентрация ртути в тунце может быть в 10 тыс. раз выше, чем в среде его обитания. Употребление этой рыбы может привести к проблемам со здоровьем, – цитирует ura.ru слова Калинчева.
Кроме того, доктор отметил, что эта рыба живет долго, поэтому успевает накопить опасные элементы в своем организме.
Консервированный тунец может быть опасен также из-за высокого содержания натрия. В таком виде рыбу не стоит употреблять гипертоникам из-за высокого риска артериальной гипертензии, подчеркнул диетолог.
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