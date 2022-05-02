Тунец может быть опасен гипертоникам и беременным – врач

Тунец может содержать очень высокую концентрацию ртути, поэтому в США беременным он противопоказан. Мы не можем быть уверены, что эту рыбу проверили на содержание этого элемента. Концентрация ртути в тунце может быть в 10 тыс. раз выше, чем в среде его обитания. Употребление этой рыбы может привести к проблемам со здоровьем, – цитирует ura.ru слова Калинчева.

Кроме того, доктор отметил, что эта рыба живет долго, поэтому успевает накопить опасные элементы в своем организме.

Консервированный тунец может быть опасен также из-за высокого содержания натрия. В таком виде рыбу не стоит употреблять гипертоникам из-за высокого риска артериальной гипертензии, подчеркнул диетолог.