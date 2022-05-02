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Законодательство РК
14:11 02.05.2022

Китайский производитель отзывает электромобили из-за неисправных аккумуляторных батарей

отзывают из-за неисправных аккумуляторов Фото: chinapev
Китайский производитель электромобилей BYD объявил об отзыве около 10 тыс. автомобилей для замены потенциально неисправной аккумуляторной батареи, передает Zakon.kz.

Как сообщает Синьхуа, отзыву, начавшемуся 29 апреля этого года, подлежат в общей сложности 9663 автомобиля модели Tang DM, произведенных в период со 2 сентября 2021 года по 14 марта 2022 года, говорится в заявлении, размещенном на сайте Государственного управления по регулированию рынка КНР.

Процедура отзыва была запущена по причине неровной поверхности крепления вентиляционного клапана поддона аккумуляторной батареи в автомобилях, вошедших в список отзываемых. Это создает риск попадания воды и может привести к сбою электрической цепи в системе аккумуляторной батареи, а в крайних случаях – к температурному сдвигу в ней, что представляет угрозу безопасности, говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что официальные дилерские центры проведут осмотр этих автомобилей и бесплатно заменят аккумуляторную батарею в случае утечки тока или неровной поверхности крепления вентиляционного клапана поддона, чтобы устранить угрозу безопасности.

Лариса Черненко
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