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Евросоюз голосует за введение пошлин на китайские электромобили

Евросоюз голосует за введение пошлин на китайские электромобили, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 05:59 Фото: pexels
Европейский союз проголосовал за введение пошлин на аккумуляторные электромобили китайского производства, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, впервые ЕС объявил о повышении пошлин на импорт китайских электромобилей в июне на том основании, что они "в значительной степени выигрывают от несправедливых субсидий" и представляют "угрозу экономического ущерба" для производителей электромобилей в Европе.

В сентябре Европейская комиссия пересмотрела свои тарифные планы на основе "обоснованных комментариев по временным мерам" от заинтересованных сторон.

Ранее появилась информация, что Грету Тунберг задержали на акции протеста в Бельгии. Акция направлена против субсидирования секторов экономики, опирающихся на ископаемое топливо.

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