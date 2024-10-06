Евросоюз голосует за введение пошлин на китайские электромобили
Фото: pexels
Европейский союз проголосовал за введение пошлин на аккумуляторные электромобили китайского производства, сообщает Zakon.kz.
По информации NBC News, впервые ЕС объявил о повышении пошлин на импорт китайских электромобилей в июне на том основании, что они "в значительной степени выигрывают от несправедливых субсидий" и представляют "угрозу экономического ущерба" для производителей электромобилей в Европе.
В сентябре Европейская комиссия пересмотрела свои тарифные планы на основе "обоснованных комментариев по временным мерам" от заинтересованных сторон.
Ранее появилась информация, что Грету Тунберг задержали на акции протеста в Бельгии. Акция направлена против субсидирования секторов экономики, опирающихся на ископаемое топливо.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript