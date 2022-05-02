В Мангистауской области закрыли дорогу из-за пыльной бури

Мангистауский областной филиал ТОО «Казахавтодор» предупреждает, что в связи с ухудшением погодных условий (пыльная буря, ограничение видимости) 2 мая 2022 года в 13:30 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д республиканского значения: Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау, км 647-712, уч. Шетпе – Жетыбай, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что при возникновении внештатных ситуаций нужно звонить в единый круглосуточный колл-центр АО «НК «КазАвтоЖол» по номеру 1403.