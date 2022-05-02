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14:25 02.05.2022

В Мангистауской области закрыли дорогу из-за пыльной бури

В Мангистауской области закрыли движение Фото: скриншот видео
В Мангистауской области из-за плохой видимости ограничили движение на участке автодороги Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау, сообщает Zakon.kz.

Мангистауский областной филиал ТОО «Казахавтодор» предупреждает, что в связи с ухудшением погодных условий (пыльная буря, ограничение видимости) 2 мая 2022 года в 13:30 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д республиканского значения: Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау, км 647-712, уч. Шетпе – Жетыбай, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что при возникновении внештатных ситуаций нужно звонить в единый круглосуточный колл-центр АО «НК «КазАвтоЖол» по номеру 1403.

Лариса Черненко
Мангистауская область
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