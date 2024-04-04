Река вышла из русла и затопила республиканскую трассу в Атырауской области

В Атырауской области река Жем вышла из русла и затопила республиканскую трассу Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау. В связи с этим на участке автодороги ограничено движение для всех видов транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Оперативной информацией о паводковой ситуации на трассе поделился Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол".

"4 апреля 2024 года около 9:50 на автодороге А-33 Доссор – Кульсары на 101-м км из-за выхода воды из русла реки Жем произошел перелив воды (длина 130 м, высота 1-3 см) через дорогу... На автодороге Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау (4-119 км, участок пос. Доссор – Кульсары) ограничено движение для всех видов транспортных средств", – говорится в сообщении.

В "КазАвтоЖоле" отметили, что в настоящее время проводятся мероприятия по отводу талых вод и укреплению вала вдоль края дороги.

"Угроза разрушения автодороги и земляного покрытия отсутствует. Задействовано 10 человек и четыре единицы техники", – добавили в нацкомпании.

Ранее сообщалось, что в Жылыойском районе Атырауской области объявили чрезвычайное положение (ЧП) местного значения из-за паводков. По словам районного замакима, вода поступила в пос. Карагай Косшагылского сельского округа, поэтому штаб МЧС принял решение переселить жителей пос. Карагай в безопасную зону.