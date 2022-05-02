Советы юриста: куда пожаловаться на недобросовестного работодателя

Я работала 88 часов в неделю вместо указанных 40, без выходных в течение шести месяцев, теперь работодатель не хочет платить мне зарплату. Куда мне обратиться? – спросила Диана.

По словам юристов, рассмотрение индивидуальных трудовых споров производится в постоянно действующем органе организации – согласительной комиссии, и его порядок регулируется ст. 159 Трудового кодекса.

Вы можете написать на имя работодателя заявление о проведении согласительной комиссией проверки в отношении вашего вопроса. Помимо этого стоит обратить внимание на то, что рассмотрение подобных споров не является исключительной прерогативой согласительной комиссии. В ч. 1 п. 1 ст. 159 ТК РК предусмотрены такие исключения. Специалисты юридической клиники НАРХОЗ

Так, согласно п. 7 ст. 159 Трудового кодекса, в случаях неисполнения решения согласительной комиссии, неурегулирования вопросов в установленный срок работник или лицо, ранее состоявшее в трудовых отношениях, либо работодатель вправе обратиться в суд.

Кроме того, специалисты посоветовали собрать возможные доказательства, подтверждающие, что женщина, согласно договоренности с работодателем, действительно работала свыше положенных норм и что работодатель не выплачивает заработную плату. Такими доказательствами могут быть показания свидетелей, переписка с работодателем, аудио- видеоматериалы и т.п.

Юристы также пояснили, что нормирование рабочего времени и времени отдыха зависит от вида деятельности. Так, согласно п. 1 ст. 68 ТК, нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. В соответствии с п. 4 ст. 71 ТК, продолжительность ежедневной работы не может превышать 8 часов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Трудовым кодексом и иными законами РК.

Сверхурочная работа и работа в выходные и праздничные дни также регулируются законодательством и зависят от вида работ. Случаи привлечения без согласия работников к сверхурочным работам предусмотрены п. 2 ст. 77 Трудового кодекса.

Таким образом, в зависимости от вида вашей деятельности, нормирование рабочего времени и времени отдыха может быть отличным от обычных условий труда, заключили специалисты.