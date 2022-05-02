19:03 02.05.2022
Главы правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Zakon.kz.
Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, передает пресс-служба премьер-министра РК.
Также обсуждались перспективы взаимодействия в промышленной, транспортно-логистической, энергетической и других областях, представляющих взаимный интерес.