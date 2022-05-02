Главы правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры

Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Также обсуждались перспективы взаимодействия в промышленной, транспортно-логистической, энергетической и других областях, представляющих взаимный интерес.