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Законодательство РК
19:03 02.05.2022

Главы правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры

Смаилов и Мишустин провели переговоры Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Zakon.kz.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Также обсуждались перспективы взаимодействия в промышленной, транспортно-логистической, энергетической и других областях, представляющих взаимный интерес.

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