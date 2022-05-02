19:14 02.05.2022
Десятилетний мальчик погиб в картинг-центре в Алматинской области
Фото: pixabay
Трагедия произошла в Илийском районе. Ребенок управлял картом. В какой-то момент автомобиль протаранил оградительные пластмассовые блоки и столкнулся с припаркованным неподалеку грузовиком ГАЗ-53, сообщает Zakon.kz.
Со слов очевидцев, гоночная машина выехала за ограждение по инерции, от удара следовавшего за ней другого карта, которым якобы управляла женщина.
На месте происшествия находится следственно-оперативная группа Илийской районной полиции. Стражи порядка выясняют обстоятельства трагедии, устанавливают и опрашивают свидетелей. Пресс-служба ДП Алматинской области