Десятилетний мальчик погиб в картинг-центре в Алматинской области

Со слов очевидцев, гоночная машина выехала за ограждение по инерции, от удара следовавшего за ней другого карта, которым якобы управляла женщина.

На месте происшествия находится следственно-оперативная группа Илийской районной полиции. Стражи порядка выясняют обстоятельства трагедии, устанавливают и опрашивают свидетелей. Пресс-служба ДП Алматинской области