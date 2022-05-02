Браузеры с автопроверкой видео на наличие фейков появятся уже в 2022 году – эксперт

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в интервью ТАСС выразил уверенность, что скоро пользователи смогут увидеть новинку.

По словам эксперта, определить на глаз следы обработки видео практически невозможно.

Но он заверил, что разработчики постоянно повышают эффективность работы алгоритмов, увеличивают объемы данных для обучения систем и ищут новые области применения технологий. При этом широкое распространение deepfake-видео предполагает совершенствование методов их распознавания. На рынке уже существуют такие программы, следующим этапом развития должно стать появление расширений браузеров и функций в видеопроигрывателях соцсетей, позволяющих анализировать подлинность записей.

Deepfake (deep learning и fake) — методика синтеза изображений, основанная на искусственном интеллекте. Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.