Эндокринолог назвала несладкие продукты, резко повышающие сахар в крови

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева в интервью агентству «Прайм» назвала продукты, которые резко повышают сахар в крови.

По словам доктора, к таковым относится не только сладкая еда, но и несладкая. На скачок сахара в крови влияет не сладость продукта, а гликемический индекс (ГИ).

Регулярное употребление продуктов с высоким ГИ нарушает обмен веществ, провоцирует чувство голода и активирует набор жира. Врач-диетолог Оксана Михалева

Эндокринолог подчеркнула, что сладости, рис, выпечка из пшеницы, особенно из муки высшего сорта, картофель относятся к продуктам с высоким ГИ.

Также в число таких продуктов входят белый хлеб, блинчики, рисовая лапша, рис быстрого приготовления, каши быстрого приготовления, кукурузные хлопья, шоколад, газированные напитки, чипсы, сладкая выпечка, пельмени.

Михалева добавила, что повышенный гликемический индекс характерен для некоторых фруктов и овощей. К данной категории относятся арбуз, дыня, тыква, ананас, бананы, морковь, а также мед.

Эндокринолог уточнила, что к продуктам с низким ГИ относятся многие крупы и овощи, бобовые, ягоды и несладкие фрукты. Как подчеркнула эксперт, данная категория плавно повышает уровень сахара в крови, содержит большое количество клетчатки и полезных минералов.