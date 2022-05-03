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06:28 03.05.2022

Андрей Голубев проиграл на старте парного турнира в Мадриде

казахстанский теннисист Фото: Instagram/andreygolubev87
Казахстанец Андрей Голубев и мексиканец Сантьяго Гонсалес встретились с дуэтом Симоне Болелли (Италия) / Иван Додиг (Хорватия) и уступили им в трех сетах, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом проиграли матч 1/16 финала турнира в Мадриде в парном разряде, сообщает sports.kz.

Голубев и Гонсалес встретились с дуэтом Симоне Болелли (Италия) / Иван Додиг (Хорватия) и уступили им в трех сетах – 3:6, 6:1, 8:10.

Ранее также в парном разряде из борьбы выбыл казахстанец Александр Бублик, игравший в паре с грузином Николозом Басилашвили. В 1/16 финала они потерпели поражение от голландского теннисиста Уэса Колхофа и британца Нила Скупски – 5:7, 2:6.

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