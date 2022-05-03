Диетолог назвала продукт, улучшающий работу печени

Чтобы в клетках печени не накапливался жир, нужно регулярно употреблять один простой продукт. Об этом рассказала врач-диетолог Нурия Дианова, сообщает радио Sputnik.

Нездоровый образ жизни может привести к тому, что в клетках печени человека начнет откладываться жир. Чтобы уменьшить его количество, достаточно ввести в рацион творог.

По словам доктора, аминокислота метионин, которая есть в этом продукте, избавляет печень от излишков жира.

Творог имеет в составе одно из лучших сочетаний веществ. В том числе там есть метионин. Эта аминокислота очень классно работает с печенью, с любыми заболеваниями печени. Я бы сказала, что метионин способствует уменьшению количества жира в печени. Языком научным можно сказать, что творог улучшает метаболизм клеток печени. Нурия Дианова

Для достижения оздоровительного эффекта следует употреблять как минимум 50 граммов творога в день.

Минимальное количество творога, которое стоит включать в рацион среднестатистическому человеку, – это 50 граммов в день. Хотя есть вариативность, потому что мужчинам можно и больше его есть. Мое мнение, что творог подходит на любой прием пищи, но есть разница в порциях. Нурия Дианова

Диетолог посоветовала употреблять творог на завтрак, обед и ужин.