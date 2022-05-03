Наркотики на 9,5 млн долларов изъяли при спецоперации МВД Казахстана и России

Подразделения по противодействию наркопреступности МВД Казахстана и России провели спецоперацию на территории двух стран по перекрытию транснационального канала поставки синтетических наркотиков, которые отправляли через почту, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Как пояснил и.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, для оперативной разработки фигурантов была создана специальная группа из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции и национальной безопасности по Жамбылской области.

В результате одновременно проведенных мероприятий в Омске и Таразе полицейские задержали основного отправителя синтетических наркотиков в России и их получателя в Казахстане.

При обысках по месту жительства фигурантов были обнаружены крупные нарколаборатории.

Задержанный житель Омска изготавливал и отправлял в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан, «синтетику» через почту. При этом он использовал поддельные документы и маскировал посылки под видом различных товаров – машинных масел, бытовой химии.

Всего полицейские изъяли более 260 кг готовых наркотиков на общую сумму свыше 9,5 млн долларов.

Полицейские также задержали 13 казахстанцев в Алматы, Алтае, Актобе, Атырау, Таразе и Кызылорде. Они занимались производством и распространением синтетических наркотиков.

Спецоперацию проводили с октября 2021 года по апрель 2022 года.