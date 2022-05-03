09:06 03.05.2022
Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы
Фото: gov.kz
Ербол Назарбаев освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя Специального департамента Антикоррупционной службы, сообщает Zakon.kz.
Агентство по противодействию коррупции Казахстана 3 мая сделало следующее заявление.
26 января 2022 года приказом председателя агентства Назарбаев Ербол освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя Специального департамента агентства.Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК
14 апреля 2022 года он уволен из органов Антикоррупционной службы, добавили в ведомстве.