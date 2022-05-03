Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы

Агентство по противодействию коррупции Казахстана 3 мая сделало следующее заявление.

26 января 2022 года приказом председателя агентства Назарбаев Ербол освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя Специального департамента агентства. Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

14 апреля 2022 года он уволен из органов Антикоррупционной службы, добавили в ведомстве.