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Законодательство РК
09:06 03.05.2022

Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы

увольнение, Ербол Назарбаев Фото: gov.kz
Ербол Назарбаев освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя Специального департамента Антикоррупционной службы, сообщает Zakon.kz.

Агентство по противодействию коррупции Казахстана 3 мая сделало следующее заявление.

26 января 2022 года приказом председателя агентства Назарбаев Ербол освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя Специального департамента агентства.Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

14 апреля 2022 года он уволен из органов Антикоррупционной службы, добавили в ведомстве.

Анастасия Московчук
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