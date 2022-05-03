Касым-Жомарт Токаев наградил заслуженного деятеля искусств Олега Ли

Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте Акорды.

За большой вклад в развитие театрального искусства наградить орденом «Барыс» ІІ степени Ли Олега Сафроновича – актера РГКП «Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии», – говорится в тексте.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Олег Ли — советский и казахский актер театра и кино, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан (1998).

Он родился 4 мая 1942 года в городе Наманган (Узбекистан).

В 1961 году окончил Ташкентский электромеханический техникум, а в 1969 году – Ташкентский энергетический институт связи.

В 1975 году окончил актерский факультет Казахской государственной консерватории имени Курмангазы, в 1983 году – режиссерский факультет Алматинского государственного театрально-художественного института.

Трудовой стаж:

с 1969 по 1971 год — инженер-радист Корейского ансамбля песни и танца «Каягым» Узгосфилармонии (г. Ташкент);

с 1975 по 1989 год — актер, режиссер Государственного корейского театра музыкальной комедии;

с 1982 по 1984 год — преподаватель мастерства актера Алматинского государственного театрально-художественного института;

с 1989 по 1994 год — директор ХТПЛ «Ты и Я», ТПО «Гаухартас»;

с 1994 по 1996 год — художественный руководитель «Театра наций» (Алматы);

с 1996 года — главный режиссер Казахстанского республиканского корейского театра музыкальной комедии (Алматы).

Награды: