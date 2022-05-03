Касым-Жомарт Токаев наградил заслуженного деятеля искусств Олега Ли
Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте Акорды.
За большой вклад в развитие театрального искусства наградить орденом «Барыс» ІІ степени Ли Олега Сафроновича – актера РГКП «Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии», – говорится в тексте.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Олег Ли — советский и казахский актер театра и кино, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан (1998).
Он родился 4 мая 1942 года в городе Наманган (Узбекистан).
В 1961 году окончил Ташкентский электромеханический техникум, а в 1969 году – Ташкентский энергетический институт связи.
В 1975 году окончил актерский факультет Казахской государственной консерватории имени Курмангазы, в 1983 году – режиссерский факультет Алматинского государственного театрально-художественного института.
Трудовой стаж:
с 1969 по 1971 год — инженер-радист Корейского ансамбля песни и танца «Каягым» Узгосфилармонии (г. Ташкент);
с 1975 по 1989 год — актер, режиссер Государственного корейского театра музыкальной комедии;
с 1982 по 1984 год — преподаватель мастерства актера Алматинского государственного театрально-художественного института;
с 1989 по 1994 год — директор ХТПЛ «Ты и Я», ТПО «Гаухартас»;
с 1994 по 1996 год — художественный руководитель «Театра наций» (Алматы);
с 1996 года — главный режиссер Казахстанского республиканского корейского театра музыкальной комедии (Алматы).
Награды:
1981 — лауреат Премии КГБ СССР за исполнение роли в фильме «Люди в океане»;
1998 — присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Казахстана»;
2002 — получил орден «Курмет» из рук президента РК;
2011 — медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»;
2017 — медаль «Ветеран труда» (Казахстан).