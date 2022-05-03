МВД планирует изменить правила предоставления статуса лицам без гражданства

Так, для получения статуса лица без гражданства необходимо подать лично или через уполномоченного представителя в органы полиции по месту постоянного жительства на имя первого руководителя департамента полиции заявление с указанием причин обращения за статусом.

Заявление может быть подано в письменной или, в случае неграмотности лица или имеющихся физических увечий, устной форме.

Устное заявление вносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Вопросы, связанные с лицами моложе 18 лет, рассматриваются на основании заявления их законного представителя.

В ходе рассмотрения заявления подразделением миграционной службы заявителю предоставляются бесплатные услуги переводчика. Переводчик может не потребоваться, если сотрудник, отвечающий за дело, говорит на родном языке заявителя или на другом языке, который он понимает, и, если заявитель дает на это свое согласие в письменной форме.

Кроме того, искатель статуса также может пользоваться правовой помощью международных и неправительственных организаций.

К заявлению прилагаются следующие документы:

заявление-анкета;

шесть фотографий размером 3,5 х 4,5 см;

проживающие без документов, удостоверяющих личность, или по паспорту СССР образца 1974 года дополнительно предоставляют копии и подлинники следующих документов (при их наличии):

свидетельство о рождении, о регистрации или расторжении брака; паспорт СССР образца 1974 года; справка из учебного заведения о периоде обучения, аттестат об основном среднем образовании, диплом об окончании средне-специального или высшего учебного заведения; удостоверение о приписке к призывному участку (приписное свидетельство), военный билет; трудовая книжка; документ, подтверждающий проживание на территории Республики Казахстан (домовая книга, поквартирная карточка, книга регистрации граждан, архивная справка-выписка из хозяйственной книги); справка об освобождении из мест лишения свободы, либо другой документ, идентифицирующий личность заявителя.

В день регистрации заявления выдается справка о приеме заявления о присвоении статуса лица без гражданства и производится постановка на учет на срок до принятия решения по его ходатайству. После принятия решения об определении или отказе в определении статуса справка должна быть аннулирована.

Справка выдается на период рассмотрения заявления, подписывается руководителем подразделения миграционной службы и заверяется гербовой печатью.

Срок рассмотрения заявления – шесть месяцев.

Для получения документов или информации, необходимых для рассмотрения заявления и принятия решения об определении статуса, орган миграционной службы может дополнительно продлить срок рассмотрения заявления до трех месяцев.

Заявитель вправе в течение всего периода рассмотрения заявления предоставить любые доказательства в подтверждение своего дела, которые еще не были представлены, о чем он должен быть проинформирован во время открытия разбирательства.

В течение 15 календарных дней после приема заявления направляется запрос с приложением копии заявления-анкеты в органы национальной безопасности о том, отвечает ли определение статуса искателя статуса интересам национальной безопасности

После проведения всех необходимых мероприятий на основании документов, представленных заявителем, и документов, полученных в ходе рассмотрения, выносится мотивированное заключение об определении или отказе в статусе в течение трех дней.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 мая.