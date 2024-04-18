Как будут присваивать статус лицам без гражданства в Казахстане

Министерство внутренних дел приказом от 12 апреля 2024 года утвердило новые "Правила по определению правового статуса лиц, находящихся на территории Республики Казахстан, не являющихся гражданами РК и не имеющих доказательства своей принадлежности к гражданству", сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что лица, не являющиеся гражданами РК и не имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства, признаются лицами без гражданства.

Для получения статуса лица без гражданства нужно подать лично в территориальные органы полиции по месту постоянного жительства в письменной форме заявление на имя первого руководителя Департамента полиции городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей (ДП) о присвоении статуса лица без гражданства с указанием причин обращения за статусом.

Какие документы нужно приложить к заявлению:

шесть фотографий размером 3,5 х 4,5 см;

справку о прохождении дактилоскопирования по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;

в отношении следственно-арестованных лиц приобщается ходатайство Следственного управления ДП;

в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, приобщается ходатайство учреждения уголовно-исполнительной системы, где содержится заявитель, и приговор суда.

Какие еще документы могут потребовать

Проживающие без документов, удостоверяющих личность, или по паспорту бывшего СССР образца 1974 года копии и подлинники (для сверки) следующих документов (при их наличии):

свидетельство о рождении, о регистрации или расторжении брака;

паспорт бывшего СССР образца 1974 года;

справку из учебного заведения о периоде обучения, аттестат об основном среднем образовании, диплом об окончании среднеспециального или высшего учебного заведения;

удостоверение о приписке к призывному участку (приписное свидетельство), военный билет;

трудовую книжку;

документ, подтверждающий проживание на территории Республики Казахстан (домовая книга, поквартирная карточка, книга регистрации граждан, архивная справка-выписка из хозяйственной книги);

справку об освобождении из мест лишения свободы, либо другой документ, идентифицирующий личность заявителя.

Копии документов сверяются с оригиналом и заверяются подписью сотрудника миграционной службы и гербовой печатью подразделения.

В случае отсутствия одного из указанных документов сотрудники миграционной службы направляют запросы по истребованию необходимой информации от казахстанских и иностранных уполномоченных органов.

Имеющие постоянную регистрацию в Казахстане, оформившие выход из гражданства РК либо из гражданства иностранного государства, а также лица, находящиеся в РК не менее пяти лет и не имеющие постоянной регистрации (за исключением случаев, когда в отношении таковых имеются решения суда о выдворении из РК):

документ, подтверждающий отсутствие или прекращение гражданства другого государства, выданный компетентным органом в сфере гражданства соответствующего государства, срок действия которого не должен превышать одного календарного года с даты выдачи;

копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего бывшую принадлежность к гражданству другого государства.

Если документы предоставлены на иностранном языке, то придется сделать нотариальное удостоверение верности перевода. Документы и акты, составленные при участии властей иностранных государств или исходящие от этих властей, принимаются к рассмотрению при наличии легализации.

За несовершеннолетних, не достигших 18 лет и граждан, признанных судом недееспособными, заявление подают их законные представители с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство.

При этом заявитель предупреждается об ответственности в соответствии со статьей 495 КОАП за представление заведомо ложных сведений при получении документов, удостоверяющих личность.

Достигшие 16 лет заявители должны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию.

В день подачи заявление регистрируют, а подавшему его выдают свидетельство лица, ходатайствующего о присвоении статуса лица без гражданства.

Свидетельство выдается на период рассмотрения заявления, подписывается руководителем подразделения миграционной службы и заверяется гербовой печатью и подтверждает регистрацию ходатайства.

Если будут выявлены факты расхождения представленных сведений, орган миграционной службы проводит собеседование с заявителем, которое оформляют протоколом опроса в произвольной форме.

После приема документов уполномоченный сотрудник органов полиции в течение 7 календарных дней:

формирует материалы в отдельное учетное дело с постоянным сроком хранения;

для определения достоверности сведений о заявителе запрашивает от казахстанских и иностранных уполномоченных органов соответствующую информацию;

осуществляет проверку лица по всем сервисам Системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, Интегрированной базы данных МВД, производит проверку лица по учетам выхода из гражданства РК, либо его утраты, регистрации на территории республики в качестве иностранца.

В отношении лиц, проживающих в РК без документов, удостоверяющих личность, с целью установления тождества или различия с сообщаемой ими о себе информацией производится опознание личности по фотографиям. Опознание личности осуществляют близкие родственники заявителя либо лица, знающие его не менее 10 лет.

В каких случаях откажут в определении статуса лица без гражданства:

установлено, что заявитель имеет гражданство РК или иностранного государства;

в случае установления недостоверности документов, либо несоответствия представленных материалов, или сообщения заявителем о себе заведомо ложных сведений, влияющих на определение его статуса;

при представлении заявителем неполного пакета документов в соответствии с настоящими правилами или полноты анкетных сведений;

при наличии у органов национальной безопасности информации о нецелесообразности проживания заявителя в РК в силу интересов национальной безопасности.

Если в процессе проверки установят, что заявитель предоставил ложную информацию или документы, при определении статуса лица без гражданства органом миграционной службы по месту постоянного проживания заявителя выносится заключение об аннулировании статуса, изымается удостоверение лица без гражданства и осуществляется снятие с регистрации по месту жительства.

Статус лица без гражданства прекращается в связи с приемом в гражданство РК или другого государства, либо в связи со смертью лица.

При приобретении гражданства какого-либо государства заявитель уведомляет орган миграционной службы в тридцатидневный срок. Решение о прекращении статуса вступает в силу через один месяц после утверждения в целях предоставления лицу достаточного времени на урегулирование своего нового правового статуса на территории Казахстана.

Приказ вводится в действие с 28 апреля 2024 года.