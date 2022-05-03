Михаил Шайдоров: Рад значимой медали для нашей любимой страны

— Михаил, поздравляем с громким успехом. Впервые у Казахстана медаль с мирового первенства по юниорам. Чемпионат уже позади, спустя прошедшее время, какие остались ощущения от баталий на льду Таллина?

— Спасибо большое за поздравления! Моя путевка на юниорский чемпионат мира была под большим вопросом, ведь визу я получил в понедельник, в то время как соревнования начинались уже в четверг. Поэтому, когда готовился, уже понимал, что, возможно, в этот раз у меня не получится поехать, но, к счастью, мне дали визу и мы с тренером смогли добраться. После соревнований, после всех эмоций у меня наконец-то упал груз с плеч, ведь очень долгое время я держал себя в хорошей форме и рад, что мне удалось показать все запланированное. Конечно же, очень рад, что мне удалось принести такую значимую медаль нашей любимой стране.

Фото: Instagram/stas_skater_1

— Фигурным катанием я начал заниматься в шесть лет. В этот вид спорта меня привел папа, он — мой первый тренер. Изначально мне не понравилось, и родители предложили позаниматься спортивной гимнастикой. Там пробыл около года, и решил снова пойти на каток. Тогда ни я, ни мои родители не думали о профессиональном спорте.

— А когда вы поняли, что фигурное катание прочно вошло в вашу жизнь?

— В возрасте 11-12 лет начал осознавать, что мне безумно нравится фигурное катание и я хочу кататься на профессиональном уровне. Еще с детства наблюдал за соревнованиями. На меня очень сильно повлиял этап Гран-при по фигурному катанию 2015 года, где Юдзуру Ханью побил несколько мировых рекордов. Я пересматривал его выступление по несколько раз за день в течение многих месяцев. Для меня это был сильный толчок к занятиям фигурным катанием, я стал еще больше времени уделять усердным тренировкам.

Фото: Instagram/stas_skater_1

— Мой отец — профессиональный специалист, он дал мне очень хорошую базу, на начальном уровне. Это очень важно в фигурном катании. Долгое время он меня тренировал, постоянно прибавляя свои знания. Научил меня всем тройным прыжкам и каскадам из двух тройных прыжков. Благодаря ему, как отцу, как тренеру, я смог попасть в группу Алексея Урманова и продолжаю совершенствоваться.

— Когда вы поняли, что уровень тренировочного процесса нужно повышать и получать уроки мастерства у именитых мастеров?

— В 2017 году нам помогли с поездкой на сборы в Йошкар-Олу (Россия), где я смог попасть в группу Алексея Урманова. Занятия с олимпийским чемпионом и профессиональным специалистом для меня были очень сложными, так как в то время условия, где я занимался в Казахстане, были неподходящими для полноценного развития (открытый каток, мало часов в зале). После двухнедельных сборов я ощутил уровень тренировок.

Спустя время мы поехали на второй сбор туда, увидели мой прогресс и решили перейти в группу Алексея Урманова. Он с удовольствием принял меня, и вот с этого момента началась следующая ступень развития моего мастерства.

Фото: Instagarm/stas_skater_1

— Да, это правда. К сожалению, государство не поддерживало меня и моего тренера в этом сезоне. Даже на подготовку к чемпионату мира среди юниоров не выделили никаких средств. За две недели до чемпионата мира руководство местной спортивной школы запретило мне кататься в группе под руководством Алексея Урманова. Поэтому нам приходилось искать где-то лед и заниматься в том числе и на массовом катании. Но мы справились со всеми трудностями и мне удалось на соревнованиях показать весь запланированный максимум. Из-за того, что я получил визу за несколько дней до соревнований, мой тренер самостоятельно купил нам билеты на самолет, а по после оплатил себе гостиницу. Я думаю, так не должно быть. Спасибо большое моему тренеру за то, что он верит в меня и помогает мне всем, чем может.

— Михаил, вы уже показали свой уровень по ведущим юниорам мира, следующая стадия — профессионалы, мужские одиночки. Есть планы выступления на взрослом уровне?

— Думаю, мой переход в мужские соревнования будет плавным. Я уже выступал на взрослых соревнованиях, это более серьезный уровень, поэтому готовлюсь поэтапно, буду потихоньку переходить.

— Наверное, нет определенных ключей успеха. Думаю, во всех видах спорта все взаимосвязано, у тебя должны быть трудолюбие, талант, везение и удача. Я считаю, одно из самых главных — это трудолюбие, потому что, если ты не будешь любить то, чем занимаешься, полностью отдаваться своему делу, то далеко уехать не получится.

— Каковы ваши ближайшие планы?

— Сезон закончился, поэтому в данный момент посещаю тренировки, но в более спокойном режиме. Стараюсь восстановить моральные и физические силы. После этого, думаю, у нас будет большая подготовка к сезону, будем ставить новые программы, раскатывать новый инвентарь, чтобы хорошо войти в новый сезон.